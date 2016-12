Voilà maintenant une grosse semaine, Toulouse et Marseille ainsi que les régions les entourant étaient paralysées par la neige … Scénario catastrophe ou vrai erreur de management ?

Le 7 Janvier au soir, il est tombé plusieurs dizaine de centimètres de neige sur la cité rose, rendant la circulation quasiment impossible le soir même ainsi qu’une bonne partie du lendemain dans notre chère ville. Voitures arrêtées sur le bord des routes, montées impraticables, accidents en série, et même annulation des ramassages scolaires … On était vraiment sur les bases d’un scénario catastrophe, et tout ça pour seulement quelques centimètres de neige ! Les Lorains, Lillois, ou plus proches habitants du centre de la France ont du avoir un profond sourire au coin des lèvres en voyant cette panique sans nom ! La question est donc … Y a t’il eu faute, et si oui, à qui revient l’honneur ,

La région Marseillaise a connu des problèmes similaires, et très rapidement notre cher président Sarkozy a pointé du doigt les services de la DDE et de la région, en demandant des explications et plus généralement des comptes sur l’innéfficience de leurs opérations. Il est clair que là bas ce sont quelques centaines de personnes qui se sont retrouvées coincées sur les autoroutes sans pouvoir aller plus loin. Si de notre côté nous n’avons pas été aussi mauvais, il n’en reste pas moins que la réaction fut lente à venir.

Alors faute ou pas faute ? Toulouse est la quatrième ville de France, a certes peu l’habitude de voir une vraie neige tomber, et possède des infrastructures de circulations plus que limites et rapidement encombrées dès le moindre pépin… Il devrait donc être légitime pour les services d’entretien des chaussées de prévenir les problèmes, et d’intervenir rapidement au cas où la prévention n’aurait pas suffit. La neige étant tombée le mercredi soir, le jeudi tout aurait du être réglé pour permettre une circulation normale sur la majeure partie de la ville voire du département. Par ailleurs, si la neige est arrivée rapidement, elle est tout de même issue d’une dépressions qui est arrivée doucement de l’est à savoir de l’Aveyron puis du Tarn avant d’arriver sur Toulouse. Des services techniques efficaces auraient du voir le mal venir !

Pour moi la réponse est donc claire : Faute il y a eu ! Pourtant cela ne veut pas pour autant dire que je mets tout sur le dos de la DDE et des services d’entretien plus généralement (et c’est pas faute de leur en vouloir régulièrement ) Je mettrais plutôt celà sur le dos de nos chers amis de Météo France !

En effet, souvenez vous le bide que j’ai fait avec ce post le 10 décembre ! Souvenez vous également aux alentours de Noel les promesses de dizaines de centimètres de neige, quand il n’en sont tombés que quelques uns quelques jours plus tard. Souvenez vous également qu’ils nous avaient prévu la neige pour la veille, et que rien n’était tombé ou presque ! Alors dans ces conditions, quel aurait du être la bonne réaction des services d’entretien ? Franchement dur à dire non ? Le vrai fautif est donc pour moi Météo France !

Vous le savez bien, trop d’information tue l’information, et à trop crier au loup, lorsque ce dernier arrive on n’y croit plus … N’est ce pas ce que l’on apprends aux tout petits ? Certes le système d’Alerte Orange/Rouge à l’air de fonctionner, mais en l’occurrence cela n’a pas été le cas puisque les alertes n’étaient présentes que sur le sud-est de la France.

Je ne sais pas si vous êtes du même avis, mais pour moi … La réponse est claire ! Ceci dit, pour voir le côté positif des chose, faire 200km de route en Midi Pyrénées sous la neige … C’est pas tous les jours, surtout lorsque le trajet passe par Toulouse