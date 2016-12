Ce jeudi il vaudra mieux rester sous la couette que s’aventurer dans les transports en commun ou sur la route pour cause de manifestation d’envergure contre la politique de notre président Sarkozy.

Quelques mots sur les raisons de la grève qui sont bien explicitées sur le site internet spécialement monté pour l’occasion (preuve d’ailleurs d’une certaine prise de conscience de l’intérêt de ce média même par des personnes traditionnellement supporter du « print »). Le maintien de l’emploi, la hausse des salaires, et le pouvoir d’achat sont les trois revendications majeurs de cette journée, avec tout de même un fort sous entendu d’anti sarkozisme primaire général. Au delà d’être un traditionnel test de la représentativité des syndicats, cette grève permettra de voir si elle permet d’infléchir la politique de réforme de notre président qui n’a pas vraiment l’air d’être prêt à lever le pied (cf ici) ! De nombreux journalistes ayant par ailleurs dénoncé le caractère « anarchiste » ou flou de cette grève (notamment par son manque de revendications claires), on peut douter de la réaction qui sera apportée par l’équipe gouvernementale … Enfin bref, ceux qui me lisent régulièrement connaissent déjà certainement mon avis sur le sujet :-p … Passons donc aux choses sérieuses

Cette journée de grève interprofessionnelle s’annonce comme très difficile d’un point de vue transports, et sera une nouvelle fois un point de test du principe de service minimum largement décrié.

Côté Voiture : Le débat sera comme souvent entre partir tôt ou partir tard, et le partir tard devrait vraisemblablement l’emporter, à moins que cela soit la pose de RTT/Congé ! Répondez au sondage pour le savoir !

Côté Bus : Les infos seront dispo demain après-midi, mais il y a fort à parier que les bus ne circuleront que faiblement, le métro n’étant lui pas impacté.

Côté TER : Sur la ligne Toulouse/Auch, les trains ne circuleront que jusqu’à Colomiers, ce sera bus ensuite. Les horraires seront plus espacés que traditionnellement. Sur Toulouse/Albi/Rodez, idem avec des trains jusqu’à Saint Sulpice uniquement. La ligne Toulouse/Montauban devrait tenir, les destinations plus lointaines étant elles adressés par des cars. Le détail de toutes les lignes est dispo ici.

Côté SNCF : 2 aller/retour Paris/Toulouse en TGV sont prévus, aucun vers la province. Les trains à destination de l’espagne ne circuleront également pas (ceci fait plus suite aux intempéries qu’à la grêve). Au niveau des corails, les axes Toulouse/Paris et Bordeaux/Marseille seront partiellement desservis, mais les trajets plus courts (Toulouse/Bordeaux, Toulouse/Bayonne) ne le seront pas. Le détail est dispo ici

Côté Avions : Les contrôleurs étant en grêve, une baisse d’environ 30% du trafic domestique est à prévoir, ainsi que très certainement des retards dus aux perturbations.