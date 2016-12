Votre voiture est un vrai gouffre ? Vous allez enfin pouvoir la rentabiliser !

La société Campagne En Ville débarque sur Toulouse, et vous propose de « monetiser » (et oui ce terme tant à la mode chez les blogeurs fous) la lunette arrière de votre véhicule. Pour faire simple, on vous pose une publicité à cet endroit pendant quelques temps, et vous touchez une rémunération proportionnelle au temps d’affichage, type d’annonce, … Bref de quoi arrondir vos fin de mois de quelques menus sous, dans la limite de 150€ par an tout de même !

L’idée est assez simple, mais il est vrai jusqu’à présent uniquement exploitée sur les taxis, bus ou car. Pas beaucoup de contraintes pour les wanabees publicistes : avoir une voiture (doooh), un email, pouvoir se rendre chez un spécialiste pour la pose de la pub, et décrier ces habitudes de conduites (trajets, fréquences, résidence, …). Pour les étudiants, la voiture doit être propre ce qui peut être une certaine contrainte :-p (désolé, elle était trop facile)

Si vous êtes intéressés, et bien rendez-vous sur le site internet de campagneneville.

Si vous avez un retour d’expérience, n’hésitez pas à le partager ici !

PS : Non ceci n’est toujours pas un article sponsorisé … Je tiens bon !

—

Source ici